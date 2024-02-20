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20 февраля, 15:13

Потапова отдала Бронцетти только три гейма во втором круге турнира в Дубае

Потапова победила Бронцетти и вышла в третий круг турнира в Дубае
Ана Горшкова
Корреспондент
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Анастасия Потапова.
Фото AFP

Российская теннисистка Анастасия Потапова победила итальянку Лючию Бронцетти во втором круге турнира WTA 1000 в Дубае.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:3. Продолжительность игры составила 1 час 6 минут.

35-я ракетка мира Потапова ни разу не подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 4. На счету 60-й ракетки мира Бронцетти ни одного эйса, 1 двойная и ни одного реализованного брейк-пойнта из 7.

В третьем круге турнира в Дубае 22-летняя россиянка сыграет с победительницей матча Нао Хибино (Япония, Q) — Чжэн Циньвэнь (Китай, 6).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 3 211 715 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Анастасия Потапова (Россия) — Лючия Бронцетти (Италия, LL) — 6:0, 6:3

Анастасия Потапова
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