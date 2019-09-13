Россиянка Кудерметова — единственная сеяная полуфиналистка турнира в Хиросиме
13:19
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме. В четвертьфинальном матче она обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.
В полуфинале россиянка сыграет против японки Мисаки Дои.
Также стали известны другие результаты дня.
Хиросима (Япония)
Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open
Призовой фонд 226 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Лаура Зигемунд (Германия, 8) — 6:3, 4:6, 6:2
Нао Хибино (Япония) — Си Сувэй (Тайвань, 1) — 6:4, 6:3
Мисаки Дои (Япония) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — 7:5, 6:1
Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 3) — 6:4, 7:5
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