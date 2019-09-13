Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в полуфинал турнира в Хиросиме. В четвертьфинальном матче она обыграла немку Лауру Зигемунд — 6:3, 4:6, 6:2. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут.

В полуфинале россиянка сыграет против японки Мисаки Дои.

Также стали известны другие результаты дня.

Хиросима (Япония)

Турнир WTA Hana-cupid Japan Women's Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 2) — Лаура Зигемунд (Германия, 8) — 6:3, 4:6, 6:2

Нао Хибино (Япония) — Си Сувэй (Тайвань, 1) — 6:4, 6:3

Мисаки Дои (Япония) — Сара Соррибес Тормо (Испания, 7) — 7:5, 6:1

Михаэла Бузарнеску (Румыния) — Элисон Ван Уйтванк (Бельгия, 3) — 6:4, 7:5