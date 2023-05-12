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Сегодня, 15:17

Павлюченкова разгромно проиграла Свентек со счетом 0:6, 0:6 во втором круге «Мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Анастасия Павлюченкова.
Фото Global Look Press

Россиянка Анастасия Павлюченкова разгромно проиграла польке Иге Свентек в матче второго круга турнира WTA серии «Мастерс» в Риме — 0:6, 0:6.

Павлюченкова сделала за игру 1 эйс и допустила 5 двойных ошибок. У Свентек — 2 эйса, 1 двойная ошибка и 6 из 16 реализованных брейк-пойнтов.

Свентек в третьем круге сыграет с победительницей пары Леся Цуренко (Украина) — Бернарда Пера (США).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 3 572 618 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Второй круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 6:0, 6:0

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Ига Свентек
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