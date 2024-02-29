Рахимова проиграла Парри во втором круге турнира в Остине

Российская теннисистка Камилла Рахимова проиграла во втором круге турнира в Остине. В двух сетах она потерпела поражение от француженки Диан Парри — 3:6, 3:6.

22-летняя россиянка допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 из 6 брейк-пойнтов. На счету 21-летней француженки 5 подач навылет, 1 двойная ошибка и 4 реализованных брейк-пойнта (из 11).

Следующим соперником Парри будет Ангелина Калинина с Украины, которая переиграла колумбийку Камилу Осорио, — 6:1, 6:2.

Остин (США)

Турнир WTA ATX Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Диан Парри (Франция, 5) — Камилла Рахимова (Россия) — 6:3, 6:3

Ангелина Калинина (Украина, 1) — Камила Осорио (Колумбия) — 6:1, 6:2