Блинкова обыграла Возняцки и вышла во второй круг турнира в Сан-Диего
Российская теннисистка Анна Блинкова победила датчанку Каролин Возняцки в первом круге турнира в Сан-Диего (США) — 1:6, 6:4, 6:1.
Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.
Во втором круге Блинкова встретится с украинкой Даяной Ястремской.
Сан-Диего (США)
Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open
Призовой фонд 922 573 доллара
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 1:6, 6:4, 6:1
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