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28 февраля, 08:51

Блинкова обыграла Возняцки и вышла во второй круг турнира в Сан-Диего

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Анна Блинкова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Анна Блинкова победила датчанку Каролин Возняцки в первом круге турнира в Сан-Диего (США) — 1:6, 6:4, 6:1.

Игра продолжалась 2 часа 1 минуту.

Во втором круге Блинкова встретится с украинкой Даяной Ястремской.

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия) — Каролин Возняцки (Дания, WC) — 1:6, 6:4, 6:1

Теннис
Анна Блинкова
Каролин Возняцки
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