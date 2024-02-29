Хаддад Майя уступила Бултер во втором круге турнира в Сан-Диего

Бразильская теннисистка Беатрис Хаддад Майя во втором круге турнира в Сан-Диего уступила британке Кэти Бултер со счетом 6:3, 3:6, 4:6.

Встреча продолжалась 2 часа 22 минуты. На счету 27-летней британки 4 эйса, 9 ошибок на второй подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 6. У второй «сеяной» в турнире бразильянки 4 подачи навылет, 3 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В четвертьфинале Бултер встретится с победительницей матча Донна Векич (Хорватия) — Марина Стакушич (Канада).

Сан-Диего (США)

Турнир WTA Cymbiotika San Diego Open

Призовой фонд 922 573 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Кэти Бултер (Великобритания) — Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 2) — 3:6, 6:3, 6:4