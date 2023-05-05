Радукану перенесла вторую операцию из трех запланированных

Чемпионка US Open-2021 Эмма Радукану перенесла новую операцию.

«Две операции из трех завершены. Спасибо всем за поддержку», — сказала Радукану в видео на своей странице в социальных сетях.

20-летней теннисистке сделали операцию на голеностопе. Следующая операция на кисти левой руки запланирована через две недели.

Эмма Радукану. Фото Соцсети

Ранее Радукану прооперировали в связи с проблемой с правой рукой. Из-за операций она не выступит на «Ролан Гаррос» и Уимблдоне, ее участие в US Open-2023 также находится под вопросом.