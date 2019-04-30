Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг турнира в Праге, обыграв латвийку Анастасию Севастову со счетом 2:6, 6:3, 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 42 минуты.

За выход в четвертьфинал Потапова поборется либо с соотечественницей Натальей Вихлянцевой, либо с Кристиной Плишковой из Чехии.

Прага (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Prague Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) – Анастасия Севастова (Латвия, 2) – 2:6, 6:3, 6:2

Бернарда Пера (США) – Барбара Хаас (Австрия, Q) – 6:4, 6:2