Потапова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Бирмингеме
Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в полуфинале турнира в Бирмингеме (Великобритания) — 7:5, 2:6, 4:6. Матч длился 2 часа 9 минут.
Потапова сделала за игру 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Остапенко — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 9 релизованных брейк-пойнтов.
В финале Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.
Бирмингем (Великобритания)
Турнир WTA Rothesay Classic
Призовой фонд 259 303 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Полуфинал
Елена Остапенко (Латвия, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 4) — 5:7, 6:2, 6:4
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