Потапова проиграла Остапенко в полуфинале турнира в Бирмингеме

Россиянка Анастасия Потапова проиграла представительнице Латвии Елене Остапенко в полуфинале турнира в Бирмингеме (Великобритания) — 7:5, 2:6, 4:6. Матч длился 2 часа 9 минут.

Потапова сделала за игру 3 эйса, допустила 8 двойных ошибок и реализовала 3 из 9 брейк-пойнтов. У Остапенко — 3 эйса, 3 двойные ошибки и 5 из 9 релизованных брейк-пойнтов.

В финале Остапенко сыграет с Барборой Крейчиковой из Чехии.

Бирмингем (Великобритания)

Турнир WTA Rothesay Classic

Призовой фонд 259 303 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Полуфинал

Елена Остапенко (Латвия, 2) — Анастасия Потапова (Россия, 4) — 5:7, 6:2, 6:4