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Сегодня, 15:21

Квитова вышла в полуфинал турнира в Берлине и сыграет с Александровой

Мария Гусева
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Чешская теннисистка Петра Квитова обыграла француженку Каролин Гарсию в четвертьфинале турнира WTA в Берлине (Германия) — 6:4, 7:6 (7:3).

Встреча продолжалась 1 час 56 минут. Квитова сделала 13 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 13. На счету Гарсии 9 эйсов, 6 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

В полуфинале турнира Квитова сыграет с россиянкой Екатериной Александровой.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Квитова (Чехия, 7) — Каролин Гарсия (Франция, 3) — 6:4, 7:6 (7:3)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/wta/berlin/2023/
Теннис
Каролин Гарсия
Петра Квитова
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