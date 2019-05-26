Потапова обыграла Кербер на старте Roland Garros

Россиянка Анастасия Потапова вышла во второй круг Roland Garros, переиграв в двух сетах пятую сеяную соревнований немку Ангелик Кербер – 6:4, 6:2.

Встреча продолжалась 1 час 14 минут.

Россиянка записала на свой счет 28 активно выигранных мячей, немка заработала 16 виннерсов. Обе теннисистки совершили по 21 невынужденной ошибке.

Следующей соперницей 18-летней Потаповой станет победительница пары Ван Яфань (Китай) – Маркета Вондроушова (Чехия).

В другом матче дня хорватка Петра Мартич разгромила Онс Жабер из Туниса.

Париж (Франция)

Турнир "Большого шлема" Roland Garros

Общий призовой фонд 42 661 000 евро

Открытые корты, грунт

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) – Ангелик Кербер (Германия, 5) – 6:4, 6:2

Петра Мартич (Хорватия, 31) – Онс Жабер (Тунис) – 6:1, 6:2