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31 января, 18:15

Эрика Андреева проиграла украинке Ястремской на турнире в Австрии

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российская теннисистка Эрика Андреева уступила украинке Даяне Ястремской в первом круге турнира в Линце (Австрия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2.

Игра продолжалась 2 часа 28 минут.

Андреева сделала 3 эйса, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 9. На счету Ястремской 4 подачи навылет, 5 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов из 15.

Во втором круге украинка сыграет с Донной Векич из Хорватии.

Линц (Австрия)

Турнир WTA Upper Austria Ladies Linz

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Даяна Ястремская (Украина) — Эрика Андреева (Россия) — 7:6 (7:4), 3:6, 6:2

Теннис
Даяна Ястремская
Эрика Андреева
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