Полячка Линетт выиграла турнир в Хуахине
14:30
Польская теннисистка Магда Линетт стала победительницей турнира WTA в Хуахине. В финале она обыграла швейцарку Леони Кунг (6:3, 6:2).
Матч продолжался один час и 17 минут. 28-летняя полячка выиграла второй турнир в карьере. Она занимает второе место в рейтинге WTA.
Хуахин (Таиланд)
Турнир WTA GSB Thailand Open Presented by E@
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Магда Линетт (Польша, 5) — Леони Кунг (Швейцария, Q) — 6:3, 6:2
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