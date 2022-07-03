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Сегодня, 17:29

Остапенко выбыла из Уимблдона, выиграв первый сет и ведя во втором — 3:0

Руслан Минаев
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Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла немке Татьяне Марии в четвертом круге Уимблдона-2022 — 5:7, 7:5, 7:5.

После победы в первом сете, Остапенко имела преимущество во втором — 3:0, но не смогла добиться успеха.

В концовке второго сета Остапенко уступила два матчбола.

В четвертьфинале турнира Мария сыграет с победительницей пары Хизер Уотсон (Великобритания) — Юлия Нимайер (Германия).

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 48 948 585 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертый круг

Татьяна Мария (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 12) — 5:7, 7:5, 7:5

Теннис
Wimbledon
Елена Остапенко
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