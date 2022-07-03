Остапенко выбыла из Уимблдона, выиграв первый сет и ведя во втором — 3:0
Латвийская теннисистка Елена Остапенко проиграла немке Татьяне Марии в четвертом круге Уимблдона-2022 — 5:7, 7:5, 7:5.
После победы в первом сете, Остапенко имела преимущество во втором — 3:0, но не смогла добиться успеха.
В концовке второго сета Остапенко уступила два матчбола.
В четвертьфинале турнира Мария сыграет с победительницей пары Хизер Уотсон (Великобритания) — Юлия Нимайер (Германия).
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 48 948 585 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Четвертый круг
Татьяна Мария (Германия) — Елена Остапенко (Латвия, 12) — 5:7, 7:5, 7:5
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