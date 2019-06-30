09:51 | Теннис — WTA

Плишкова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

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Чешка Каролина Плишкова поднялась на второе место в чемпионской гонке WTA.

Плишкова в финале турнира в Истбурне победила немку Ангелик Кербер (6:1, 6:4).

Россиянка Екатерина Александрова поднялась на 31-ю строчку.

Чемпионская гонка WTA

Положение на 1 июля

1 (1). Эшли Барти (Австралия) – 4645 очков

2 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 3926

3 (2). Петра Квитова (Чехия) – 3525

4 (4). Наоми Осака (Япония) – 3146

5 (5). Кики Бертенс (Нидерланды) – 3146

6 (6). Белинда Бенчич (Швейцария) – 2629

7 (8). Симона Халеп (Румыния) – 2427

8 (7). Маркета Вондроушова (Чехия) – 2380

9 (11). Ангелик Кербер (Германия) – 2045

10 (9). Йоханна Конта (Великобритания) – 2018

31 (38). Екатерина Александрова (Россия) – 860...

34 (34). Вероника Кудерметова (Россия) – 823...

45 (44). Анастасия Павлюченкова (Россия) – 718...

58 (57). Анна Блинкова (Россия) – 591...

75 (71). Виталия Дьяченко (Россия) – 464...

76 (87). Маргарита Гаспарян (Россия) – 459

82 (81). Дарья Касаткина (Россия) – 443

84 (82). Вера Звонарева (Россия) – 435...

89 (88). Наталья Вихлянцева (Россия) – 417...

99 (97). Мария Шарапова (Россия) – 385

* – положение в предыдущем рейтинге

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