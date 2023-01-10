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Сегодня, 05:12

Павлюченкова и Рыбакина прошли в четвертьфинал парного турнира в Аделаиде

Иван Торопцев
Корреспондент
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина из Казахстана вышли в четвертьфинал парного турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

В первом круге спортсменки обыграли россиянку Ангелину Габуеву и румынку Ану Богдан в двух сетах — 7:6 (7:5), 6:2.

В четвертьфинале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Николь Меличар/Саманта Стосур (США/Австралия).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 2

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Анастасия Павлюченкова/Елена Рыбакина (Россия/Казахстан) — Ана Богдан/Ангелина Габуева (Румыния/Россия) — 7:6 (7:5), 6:2

Теннис
Анастасия Павлюченкова
Елена Рыбакина
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