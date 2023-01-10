Самсонова уступила Анисимовой в первом круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Людмила Самсонова вылетела с турнира WTA в Аделаиде (Австралия).
В первом круге спортсменка уступила американке российского происхождения Аманде Анисимовой в двух сетах — 5:7, 3:6.
Во втором круге турнира Анисимова встретится с бразильянкой Беатрис Хаддад Майя (Бразилия, 11).
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 2
Призовой фонд 780 637 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Аманда Анисимова (США, LL) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:5, 6:3
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