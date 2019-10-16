Отец Халеп дал добро на ее свадьбу с 40-летним миллионером

Румынский бизнесмен, миллионер Тони Юруц решил жениться на своей девушке, румынской теннисистке Симоне Халеп. По информации Cancan, он попросил разрешения у отца спортсменки, и тот дал согласие.

Сообщается, что Стере Халеп при этом попросил не спешить с бракосочетанием, чтобы оно не помещало выступлениям дочери в нынешнем сезоне. Он посоветовал отложить свадьбу до сентября следующего года. При этом сама румынка ранее заявляла, что для нее личная жизнь важнее спорта.

28-летняя Симона Халеп занимает шестое место в рейтинге WTA.