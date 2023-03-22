Определилась соперница Александровой во втором круге турнира в Майами
Американка Тэйлор Таунсенд обыграла венгерку Анну Бондар в первом круге турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:0.
Во втором круге Таунсенд сыграет с россиянкой Екатериной Александровой, которая на данный момент занимает 18-е место в рейтинге WTA.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 800 000 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Тэйлор Таунсенд (США) — Анна Бондар (Венгрия) — 6:4, 6:0
София Кенин (США) — Сторм Хантер (Австралия, Q) — 6:0, 7:6 (7:5)
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