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Сегодня, 22:21

Определилась соперница Кудерметовой во втором круге турнира в Майами

Руслан Минаев
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Чешка Маркета Вондроушова обыграла немку Татьяну Марию в первом круге турнира WTA в Майами (США) — 6:4, 6:1.

В следующем круге она сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Татьяна Мария (Германия) — 6:4, 6:1

Сорана Кирстя (Румыния) — Фернанда Контрерас Гомес (Мексика, WC) — 7:6 (8:6), 6:2

Александра Соснович (Белоруссия) — Далма Галфи (Венгрия) — 6:3, 7:6 (7:5)

Линда Носкова (Чехия) — Лючия Бронцетти (Италия) — 6:3, 6:4

Каролина Мухова (Чехия, Q) — Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:0, 6:2

Теннис
Вероника Кудерметова
Маркета Вондроушова
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