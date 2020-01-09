Обидчица Шараповой на турнире в Брисбене обыграла первую ракетку мира Барти
05:57
Американка Дженнифер Брэди во втором круге турнира в Брисбене (Австралия) обыграла местную спортсменку Эшли Барти, которая является первой ракеткой мира. Ранее Брэди обыграла россиянку Марию Шарапову.
В четвертьфинале Брэди сыграет с победительницей противостояния Людмила Самсонова (Россия) — Петра Квитова (Чехия, 5).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International
Призовой фонд 1 434 900 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Дженнифер Брэди (США, Q) — Эшли Барти (Австралия, 1) — 6:4, 7:6 (7:4)
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