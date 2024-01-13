Наварро обыграла Мертенс в финале турнира в Хобарте

Американская теннисистка Эмма Наварро одержала победу в финале турнира в Хобарте. В трех сетах она переиграла бельгийку Элисе Мертенс — 6:1, 4:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 50 минут. 22-летняя американка один раз подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 8 из 19 брейк-пойнтов. На счету ее соперницы 2 подачи навылет, 6 двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойнтов (из 12).

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Эмма Наварро (США, 2) — Элисе Мертенс (Бельгия, 1) — 6:1, 4:6, 7:5