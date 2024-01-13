Хаочин и Олмос стали победительницами парного турнира в Хобарте
Дуэт Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) стали победительницами парного турнира в Хобарте (Австралия).
Теннисистки обыграли китаянок Го Ханьюй и Цзян Синьюй в двух сетах — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 18 минут.
Хобарт (Австралия)
Турнир WTA Hobart International
Призовой фонд 267 082 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Финал
Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 2) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — 6:3, 6:3
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