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Сегодня, 09:55

Хаочин и Олмос стали победительницами парного турнира в Хобарте

Руслан Минаев
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Дуэт Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика) стали победительницами парного турнира в Хобарте (Австралия).

Теннисистки обыграли китаянок Го Ханьюй и Цзян Синьюй в двух сетах — 6:3, 6:3. Матч длился 1 час 18 минут.

Хобарт (Австралия)

Турнир WTA Hobart International

Призовой фонд 267 082 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Финал

Чань Хаочин/Джулиана Олмос (Тайвань/Мексика, 2) — Го Ханьюй/Цзян Синьюй (Китай) — 6:3, 6:3

Теннис
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