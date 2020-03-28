Наоми Осака разочарована переносом домашней Олимпиады, но полностью поддерживает решение

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» японская теннисистка Наоми Осака разочарована переносом Олимпиады в Токио на следующий год из-за коронавируса. Однако, по ее словам, спортсмены смогут стать еще сильнее.

— Все знают, как много Олимпиада значит для меня и как я буду гордиться тем, что приму участие в ней у себя на родине, — цитирует Осаку Reuters. — Конечно, я разочарована, что это не произойдет в этом году. Однако в следующем мы сможем сать еще сильнее.

Я подлностью поддерживаю решение Абэ и МОК. Спорт в конце концов снова объединит нас. Сейчас людям во всем мире нужно сплотиться, чтобы спасти как можно больше жизней. Для меня это и есть олимпийских дух.