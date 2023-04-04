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Сегодня, 10:31

Мугуруса пропустит грунтовый и травяной сезоны

Ана Горшкова
Корреспондент
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Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса не сыграет на грунтовых и травяных турнирах.

«Провести время с семьей и друзьями очень полезно и классно, поэтому я продлю этот перерыв до лета. Таким образом, я пропущу грунтовый и травяной сезоны. Спасибо за приятные сообщения, я буду держать вас в курсе», — написала Мугуруса в своих соцсетях.

В этом сезоне 29-летняя теннисистка проиграла все четыре матча. Она не выступала с конца января и сейчас стоит за пределами топ-131.

Теннис
Гарбинье Мугуруса
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