Гауфф стала самой богатой спортсменкой мира в 2023 году по версии Sportico
Спортивный журнал Sportico опубликовал список самых высокооплачиваемых спортсменок мира в 2023 году.
Американская тенниссистка Кори Гауфф возглавила рейтинг с 22,7 миллиона долларов. На втором месте еще одна представительница тенниса полька Ига Свентек с 21,9 миллиона долларов. Тройку сильнейших замкнула фристайлистка Эйлин Гу из Китая с заработком 20 миллионов долларов.
Далее в топ-10 расположились следующие спортсмены:
4. Эмма Радукану (Великобритания, теннис) — 16,2 миллиона долларов
5. Наоми Осака (Япония, теннис) — 15,0
6. Арина Соболенко (Белоруссия, теннис) — 12,2
7. Елена Рыбакина (Казахстан, теннис) — 9,5
8. Джессика Пегула (США. теннис) — 9,0
9. Симона Байлз (США, спортивная гимнастика) — 8,5
10. Нелли Корда (США, гольф) — 7,9.
7 из 10 спортсменов рейтинга являются теннисистами.