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Мартич победила Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Риме

12:50
Петра Мартич. Фото Twitter
Петра Мартич. Фото Twitter
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Хорватская теннисистка Петра Мартич в четвертьфинале турнира в Риме обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:4.

Встреча длилась 1 час 41 минуту. Хорватка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале Мартич встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия) — Джессика Пегула (США) — 7:5, 6:4

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