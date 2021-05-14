Мартич победила Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Риме

Хорватская теннисистка Петра Мартич в четвертьфинале турнира в Риме обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:4.

Встреча длилась 1 час 41 минуту. Хорватка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.

В полуфинале Мартич встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).

Рим (Италия)

Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 1 835 490 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Петра Мартич (Хорватия) — Джессика Пегула (США) — 7:5, 6:4