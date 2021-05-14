Мартич победила Пегулу и вышла в полуфинал турнира в Риме
12:50
Хорватская теннисистка Петра Мартич в четвертьфинале турнира в Риме обыграла американку Джессику Пегулу со счетом 7:5, 6:4.
Встреча длилась 1 час 41 минуту. Хорватка сделала 3 эйса и 2 двойные ошибки, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 14.
В полуфинале Мартич встретится с победительницей матча Каролина Плишкова (Чехия) — Елена Остапенко (Латвия).
Рим (Италия)
Турнир WTA Internazionali BNL d'Italia
Призовой фонд 1 835 490 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Петра Мартич (Хорватия) — Джессика Пегула (США) — 7:5, 6:4
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