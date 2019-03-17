Мария Шарапова о выступлении в Штутгарте: "Делаю все возможное, но может быть слишком рано"

Россиянка Мария Шарапова, которая пропускает супертурниры в Индиан-Уэллс и Майами из-за травмы правого плеча, ответила в Инстаграме на вопрос подписчика о том, сыграет ли она в этом году на турнире в Штутгарте.

– Делаю все возможное, чтобы подготовиться. Но может быть слишком рано, – написала российская суперзвезда.

В сезоне-2019 Шарапова дошла до четвертого круга Australian Open и обыграла Дарью Гаврилову в первом круге турнира в Санкт-Петербурге прежде чем сняться с матча против Дарьи Касаткиной во втором. Теннисистка, которой в апреле исполнится 32, рассказывала, что боли в плече беспокоят ее с прошлого лета.

Турнир в Штутгарте пройдет с 22 по 28 апреля. Шарапова выигрывала его трижды подряд (2012-2014), именно там она возобновила выступления после мельдониевой дисквалификации в 2017 году. В этом году россиянка, занимающая 29-е место в мировом рейтинге, не попала в основную сетку престижных соревнований напрямую, но организаторы уже гарантировали ей wild card.