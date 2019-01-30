Мария Шарапова: "Не сто процентов - это не то, что нужно против Касаткиной"

Мария Шарапова во время общения с болельщиками на турнире St. Petersburg Ladies Trophy объяснила, что не вышла на матч против Дарьи Касаткиной, потому что не могла сыграть на сто процентов.

- К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо, - сказала Шарапова. - В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что еще здесь турнир сыграю, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной - не сто процентов - это не то, что надо было.

Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне. которого требует этот турнир. (Мария Никулашкина)