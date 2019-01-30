19:15 | Теннис — WTA

Мария Шарапова: "Не сто процентов - это не то, что нужно против Касаткиной"

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Мария Шарапова во время общения с болельщиками на турнире St. Petersburg Ladies Trophy объяснила, что не вышла на матч против Дарьи Касаткиной, потому что не могла сыграть на сто процентов.

 
Мария Шарапова.Шарапова уехала непобежденной. Мария отказалась играть с Касаткиной

- К сожалению, меня уже несколько месяцев беспокоит плечо, - сказала Шарапова. - В декабре, казалось, было лучше. Я нормально сыграла в Австралии. Думала, что еще здесь турнир сыграю, а потом начну снова работать над плечом, но, к сожалению, после первого матча вчера была тренировка 20 минут. Сегодня я бы не смогла выйти и сыграть на 100 процентов. А против Касаткиной - не сто процентов - это не то, что надо было.

Конечно, я расстроилась. Знаю, что вся публика пришла, чтобы посмотреть этот матч, вечернюю сессию. Но, к сожалению, я не смогла сыграть на том уровне. которого требует этот турнир. (Мария Никулашкина)

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/tennis/wta/news/sharapova-snyalas-s-turnira-v-peterburge-1506607/

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