Саккари — о дисквалификации Халеп: «Я не хотела бы оказаться в ее положении»

Греческая теннисистка Мария Саккари прокомментировал новостью об отстранении Симоны Халеп за нарушение антидопинговых правил.

«К счастью, я не была в таком положении, как Халеп, и не хотела бы оказаться. Я очень осторожно отношусь ко всему, что связано с добавками. Но я не знаю, что это за процесс, как все делается за закрытыми дверями. Я не знаю, кто имеет право голоса. Я понятия не имею», — приводит слова Саккари Tennis Majors.

По мнению 28-летней спортсменки, одним из главных улучшений процедур борьбы с допингом в теннисе могло бы стать устранение неполадок в приложении, с помощью которого игроки указывают свое местонахождение для тестирования.

«Оно работает не очень хорошо. Оно должно каждый день напоминать вам о вашем времени, а оно этого не делает. Мы так много путешествуем по сравнению с другими спортсменами. Это очень напрягает», — сказала Саккари.

12 сентября Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало Халеп до октября 2026 года за нарушение антидопинговых правил. Она была обвинена в двух нарушениях: первое касается неблагоприятного результата анализа на запрещенное вещество на US Open в 2022 году, второе связано с нарушениями в биологическом паспорте.

31-летняя теннисистка была временно отстранена от участия в соревнованиях с октября 2022 года, что было засчитано трибуналом в срок дисквалификации. Таким образом, отсранение Халеп продлится с 7 октября 2022 до 6 октября 2026 года. Теннисистка намерена обжаловать это решение в CAS.