Квитова рассказала, как ей удалось отойти от поражения в финале Australian Open

Действующая чемпионка St. Petersburg Ladies Trophy Петра Квитова рассказала, как ей удалось настроиться на новый турнир после поражения в финале Открытого чемпионата Австралии. По ее словам, ей стало легче, после того, как она приехала сюда и выиграла свой первый матч.

– Вы "посеяны" под первым номером могли бы сыграть первый матч и в четверг. Сами выразили желание выйти на корт пораньше?

– Да, это было мое желание. Мне больше нравится сыграть пораньше, не ждать долго. И потом у меня завтра будет выходной, и это чудесно.

– В Австралии вы говорили, что стали более открытой со своим тренером. Что конкретно вы имели в виду?

– Я считаю себя интровертом, и иногда мне сложно объяснить другим свои чувства и мысли. Мне нравится держать их в себе. Теперь же я научилась вытаскивать их из себя, доносить до своего тренера, быть более открытым с ним. Говорить ему хорошее и плохое о своей игре, о течении матча и о соперницах. Рассказываю ему о том, что ощущаю.

– Вы очень переживали поражение в финале Открытого чемпионата Австралии. Как удалось справиться с этим? Настроиться на новый турнир?

– Конечно, это было тяжело. Когда проигрываешь с таким счетом финал турнира "Большого шлема", это болезненно. Но после того, как я приехала сюда и выиграла свой первый матч, стало легче. Печальные мысли ушли. Теперь мне надо концентрироваться на новых играх. Это помогает. В любом случае, в моем выступлении в Австралии было и много положительных моментов. (Мария Никулашкина)