Кузнецова — в третьем круге турнира в Ухане
07:40
Россиянка Светлана Кузнецова выиграла у Си Сувэй во втором круге турнира в Ухане. Следующей ее соперницей будет победительница встречи Гарбинье Мугуруса — Элина Свитолина.
В другом матче Симона Халеп переиграла Барбору Стрыцову.
Ухань (Китай)
Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open
Призовой фонд 2 527 250 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Симона Халеп (Румыния, 4) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:2
Светлана Кузнецова (Россия, Q) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:2, 7:6 (7:5)