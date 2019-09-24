Россиянка Светлана Кузнецова выиграла у Си Сувэй во втором круге турнира в Ухане. Следующей ее соперницей будет победительница встречи Гарбинье Мугуруса — Элина Свитолина.

В другом матче Симона Халеп переиграла Барбору Стрыцову.

Ухань (Китай)

Турнир WTA Dongfeng Motor Wuhan Open

Призовой фонд 2 527 250 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Симона Халеп (Румыния, 4) — Барбора Стрыцова (Чехия) — 6:3, 6:2

Светлана Кузнецова (Россия, Q) — Си Сувэй (Тайвань) — 6:2, 7:6 (7:5)