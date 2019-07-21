Кузьмова и Плишкова выиграли турнир в Бухаресте в парном разряде

Представительница Словакии Виктория Кузьмова и чешка Кристина Плишкова стали победительницами турнира в Бухаресте в парном разряде. В финальном матче они обыграли представительниц Румынии Жаклин Кристьян и Елена-Габриэла Русе - 6:4, 7:6(7:3). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Бухарест (Румыния)

Турнир WTA Bucharest Open

Призовой фонд 226 750 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Виктория Кузьмова/Кристина Плишкова (Словакия/Чехия, 4) - Жаклин Кристьян/Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:4, 7:6(7:3)