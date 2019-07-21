16:35 | Теннис — WTA

Кузьмова и Плишкова выиграли турнир в Бухаресте в парном разряде

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Представительница Словакии Виктория Кузьмова и чешка Кристина Плишкова стали победительницами турнира в Бухаресте в парном разряде. В финальном матче они обыграли представительниц Румынии Жаклин Кристьян и Елена-Габриэла Русе - 6:4, 7:6(7:3). Встреча продолжалась 1 час 41 минуту.

Бухарест (Румыния) 

Турнир WTA Bucharest Open 

Призовой фонд 226 750 долларов 

Открытые корты, грунт 

Парный разряд 

Финал 

Виктория Кузьмова/Кристина Плишкова (Словакия/Чехия, 4) - Жаклин Кристьян/Елена-Габриэла Русе (Румыния) - 6:4, 7:6(7:3)

Дополнительная информация

http://tennis.sport-express.ru/wta/bucharest/2019/12/

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