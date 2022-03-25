Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами на отказе Галфи
Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Майами.
При счете 5:1 в пользу Кудерметовой венгерская теннисистка Далма Галфи отказалась от продолжения борьбы.
В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Елена Остапенко (Латвия).
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 5:1 отказ 2-го игрока
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