Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 18:57

Кудерметова вышла в третий круг турнира в Майами на отказе Галфи

Екатерина Савостина
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла в третий круг турнира WTA в Майами.

При счете 5:1 в пользу Кудерметовой венгерская теннисистка Далма Галфи отказалась от продолжения борьбы.

В следующем раунде россиянка сыграет с победительницей матча Шелби Роджерс (США) — Елена Остапенко (Латвия).

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 21) — Далма Галфи (Венгрия, Q) — 5:1 отказ 2-го игрока

Теннис
Вероника Кудерметова
0
Читайте также
Чистка печени: когда необходима и как сделать в домашних условиях?
Позор, трагедия и стыд. Что произошло в сборной Италии после поражения от Македонии и вылета с ЧМ-2022
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наоми Осака рассказала, что подражает технике подачи Ника Кирьоса
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости