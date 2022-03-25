Кудерметова сыграет с Роджерс в третьем круге турнира в Майами
Американская теннисистка Шелби Роджерс вышла в третий круг турнира WTA в Майами.
Во втором круге она победила Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Игра продолжалась 1 час 37 минут.
В следующем раунде Роджерс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Шелби Роджерс (США) — Елена Остапенко (Латвия, 10) — 6:3, 7:6 (7:0)
Новости