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Сегодня, 19:55

Кудерметова сыграет с Роджерс в третьем круге турнира в Майами

Екатерина Савостина
Корреспондент
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Американская теннисистка Шелби Роджерс вышла в третий круг турнира WTA в Майами.

Во втором круге она победила Елену Остапенко из Латвии со счетом 6:3, 7:6 (7:0). Игра продолжалась 1 час 37 минут.

В следующем раунде Роджерс сыграет с россиянкой Вероникой Кудерметовой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Шелби Роджерс (США) — Елена Остапенко (Латвия, 10) — 6:3, 7:6 (7:0)

Теннис
Вероника Кудерметова
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