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Сегодня, 16:42

Наоми Осака рассказала, что подражает технике подачи Ника Кирьоса

Осака рассказала, что работает над техникой своей подачи
Виктория Кравченко
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Японская теннисистка Наоми Осака рассказала, что работает над своей подачей.

«Мы с тренером много работаем над моей подачей. Оказалось, я не ставила ноги вместе, что помогает лучше держать равновесие. Я занималась с Ником Кирьосом, смотрела его технику — он подтягивает ногу, это делает движение более взрывным. Я работаю над этим», — цитирует Осаку Tennisnow.com.

Вчера, 24 марта, японка вышла в третий круг турнира в Майами, обыграв немку Ангелик Кербер со счетом 6:2, 6:3.

Наоми Осака
Ник Кирьос
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