Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Остраве
21:07
Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Остраве. Во втором круге она не без труда одолела Каролину Плишкову из Чехии.
Острава (Чехия)
Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020
Призовой фонд 528 500 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 4:6, 6:4, 6:3
Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 6:2
Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Кори Гауфф (США, Q) — 1:6, 7:5, 7:6 (7:2)
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