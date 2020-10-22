Россиянка Вероника Кудерметова вышла в четвертьфинал турнира в Остраве. Во втором круге она не без труда одолела Каролину Плишкову из Чехии.

Острава (Чехия)

Турнир WTA J&T Banka Ostrava Open 2020

Призовой фонд 528 500 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия) — Каролина Плишкова (Чехия, 2) — 4:6, 6:4, 6:3

Элисе Мертенс (Бельгия, 7) — Каролина Мухова (Чехия) — 6:4, 6:2

Арина Соболенко (Белоруссия, 3) — Кори Гауфф (США, Q) — 1:6, 7:5, 7:6 (7:2)