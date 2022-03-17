Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 06:29

Халеп сыграет против Свентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла Петру Мартич из Хорватии — 6:1, 6:1.

В полуфинале румынка встретится с польской теннисисткой Игой Свентек, которая выиграла у американки Мэдисон Кис — 6:1, 6:0.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 24) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:1

Ига Свентек (Польша, 3) — Мэдисон Кис (США, 25) — 6:1, 6:0

Теннис
Ига Свентек
Мэдисон Кис
Петра Мартич
Симона Халеп
0
Читайте также
Овечкин не обошел бы Ягра, если бы чех не играл в КХЛ. Но Гретцки все равно бы остался лучшим
Чего вы еще не знаете об Овечкине. В его доме семь ванных комнат, у него было пять овчарок, а сын Александра – уже звезда хоккея
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кудерметова прокомментировала выход в четвертьфинал турнира в Индиан-Уэллсе
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости