Халеп сыграет против Свентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе

Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла Петру Мартич из Хорватии — 6:1, 6:1.

В полуфинале румынка встретится с польской теннисисткой Игой Свентек, которая выиграла у американки Мэдисон Кис — 6:1, 6:0.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Симона Халеп (Румыния, 24) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:1

Ига Свентек (Польша, 3) — Мэдисон Кис (США, 25) — 6:1, 6:0