Халеп сыграет против Свентек в полуфинале турнира в Индиан-Уэллсе
Румынская теннисистка Симона Халеп одержала победу в четвертьфинале турнира в Индиан-Уэллсе. В двух сетах она переиграла Петру Мартич из Хорватии — 6:1, 6:1.
В полуфинале румынка встретится с польской теннисисткой Игой Свентек, которая выиграла у американки Мэдисон Кис — 6:1, 6:0.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Симона Халеп (Румыния, 24) — Петра Мартич (Хорватия) — 6:1, 6:1
Ига Свентек (Польша, 3) — Мэдисон Кис (США, 25) — 6:1, 6:0
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