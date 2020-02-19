Кудерметова проиграла Мугурусе во втором круге турнира в ОАЭ

Россиянка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 5:7, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.

В четвертьфинале Мугуруса сыграет с американкой Дженнифер Брэди.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 7:5, 4:6, 6:4