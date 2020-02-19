Кудерметова проиграла Мугурусе во втором круге турнира в ОАЭ
17:04
Россиянка Вероника Кудерметова во втором круге турнира в Дубае (ОАЭ) проиграла испанке Гарбинье Мугурусе — 5:7, 6:4, 4:6. Продолжительность противостояния составила 2 часа и 26 минут.
В четвертьфинале Мугуруса сыграет с американкой Дженнифер Брэди.
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 643 670 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Гарбинье Мугуруса (Испания, 9) — Вероника Кудерметова (Россия, Q) — 7:5, 4:6, 6:4
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