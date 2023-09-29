Кудерметова обыграла Свентек и вышла в полуфинал турнира в Токио

Российская теннисистка Вероника Кудерметова обыграла представительницу Польши Игу Свентек в 1/4 финала турнира в Токио — 6:2, 2:6, 6:4.

Теннисистки провели на корте 2 часа 23 минуты.

Кудерметова 4 раза подала навылет, допустила 2 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта из 8. На счету Свентек 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

В полуфинале турнира Кудерметова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой.

Токио (Япония)

Турнир WTA Toray Pan Pacific Open Tennis

Призовой фонд 780 637 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Вероника Кудерметова (Россия, 8) — Ига Свентек (Польша, 1) — 6:2, 2:6, 6:4