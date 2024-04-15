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Сегодня, 22:50

Полина Кудерметова проиграла Плишковой в первом круге турнира в Руане

Руслан Минаев
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Россиянка Полина Кудерметова проиграла чешке Каролина Плишковой в первом круге турнира в Руане — 5:7, 6:1, 5:7.

Матч длился 2 часа 4 минуты. Кудерметова за игру сделала 6 эйсов, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. У Плишковой — 12 эйсов, 8 двойных ошибок и 3 из 6 реализованных брейк-пойнтов.

Плишкова во втором круге встретится с американкой Слоан Стивенс.

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Каролина Плишкова (Чехия) — Полина Кудерметова (Россия, Q) — 7:5, 1:6, 7:5

Теннис
Каролина Плишкова
Полина Кудерметова
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