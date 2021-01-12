Кудерметова назвала сильные стороны Свитолиной после матча 1/4 финала турнира в Абу-Даби

Россиянка Вероника Кудерметова прокомментировала победу над Элиной Свитолиной в 1/4 финала турнира в Абу-Даби — 5:7, 6:3, 7:6 (7:3).

«Свитолина просто невероятно в защите и в беговой работе. Сложно во всем «туре» найти ей равных в данном компоненте. Мне ничего не оставалось, кроме как играть агрессивно, выходить порой к сетке и рисковать. Хорошо, что данная тактика принесла успех», — цитирует Кудерметову официальный сайт WTA.

Сегодня россиянка в полуфинале встретится с 18-летней украинкой Мартой Костюк. Приблизительное время начала встречи — 12.30 (мск).