Кудерметова и Дуань Инин победили в первом раунде парного турнира в Дубае

Российская теннисистка Вероника Кудерметова в паре с китаянкой Дуань Инин вышла во второй раунд турнира WTA в Дубае (ОАЭ). В первом раунде они обыграли швейцарскую пару Виктория Голубич/Жиль Тайхманн — 6:0, 6:1.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 643 670 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Первый круг

Дуань Инин/Вероника Кудерметова (Китай/Россия, 7) — Виктория Голубич/Жиль Тайхманн (Швейцария) — 6:0, 6:1