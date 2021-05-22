Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли выиграли турнир в Парме в парном разряде
19:37
Американки Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли стали победителями турнира WTA в Парме (Италия) в парном разряде. В финале они обыграли Дарью Юрак и Андрею Клепач — 6:3, 6:2.
Парма (Италия)
Турнир WTA Emilia-Romagna Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Открытые корты, грунт
Парный разряд
Финал
Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 4) — Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 2) — 6:3, 6:2
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