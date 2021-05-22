Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли выиграли турнир в Парме в парном разряде

Американки Кори Гауфф и Кэтрин Макнелли стали победителями турнира WTA в Парме (Италия) в парном разряде. В финале они обыграли Дарью Юрак и Андрею Клепач — 6:3, 6:2.

Парма (Италия)

Турнир WTA Emilia-Romagna Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Открытые корты, грунт

Парный разряд

Финал

Кори Гауфф/Кэтрин Макнелли (США, 4) — Дарья Юрак/Андрея Клепач (Хорватия/Словения, 2) — 6:3, 6:2