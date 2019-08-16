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Кенин обыграла Свитолину на турнире в Цинциннати

16 августа 2019, 08:10
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Американка София Кенин обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в матче третьего круга турнира в Цинциннати. В следующем круге Кенин сыграет с японской Наоми Осакой, которая была сильнее представительницы Тайваня Си Сувэй.

Цинциннати (США)

Турнир WTA Western & Southern Open

Призовой фонд 2 643 736 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

София Кенин (США) — Элина Свитолина (Украина, 7) — 6:3, 7:6 (7:3)

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