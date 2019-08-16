Кенин обыграла Свитолину на турнире в Цинциннати
16 августа 2019, 08:10
Американка София Кенин обыграла украинку Элину Свитолину со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в матче третьего круга турнира в Цинциннати. В следующем круге Кенин сыграет с японской Наоми Осакой, которая была сильнее представительницы Тайваня Си Сувэй.
Цинциннати (США)
Турнир WTA Western & Southern Open
Призовой фонд 2 643 736 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
София Кенин (США) — Элина Свитолина (Украина, 7) — 6:3, 7:6 (7:3)