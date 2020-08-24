Теннис
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Теннис   //    WTA

Кенин не смогла пробиться в 1/8 финала турнира в Цинциннати

04:56
Теги:

Американская теннисистка София Кенин во втором круге турнира в Цинциннати уступила француженке Ализе Корне со счетом 1:6, 6:7 (7:9).

Матч длился 1 час 44 минуты. Четвертая ракетка мира не сделала ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и взяла два брейк-пойнта из семи. Француженка пять раз подала навылет и сделала пять двойных ошибок, а также выиграла 5 брейков из 8.

В 1/8 финала турнира Корне встретится с победительницей пары Виктория Азаренко — Каролин Гарсия.

Теннис: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир