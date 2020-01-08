«Кажется, что это второсортный турнир». Шарапова раскритиковала организаторов соревнований в Брисбене

Российская теннисистка Мария Шарапова критически высказалась в адрес организаторов турнира WTA в Брисбене (Австралия). В первом раунде она уступила Дженифер Брэди (6:3, 1:6, 6:7). Поводом для ее критических замечаний стало то, что на центральные корты ставили матчи мужского командного турнира АТР Cup. Игры женщин на центральные корты не попадали.

— Вы определенно осознаете и замечаете это. Кажется, что этот турнир немного второсортный, — цитирует россиянку NewsChain. — Думаю, что в четверг девушки вернутся на центральный корт. Но это странный шаг со стратегической точки зрения. Думаю, что здесь много девушек, которые заслуживают места на центральном корте. Здесь, кажется, сейчас выступают шесть из топ-10 игроков мира.