Александрова уступила Риере во втором круге турнира в Брисбене

Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах проиграла Хулии Риере во втором круге турнира в Брисбене — 3:6, 4:6.

Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 9. На счету Риеры 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Следующей соперницей Риеры станет чешка Линда Носкова.

Брисбен (Австралия)

Турнир WTA Brisbane International presented by Evie

Призовой фонд 1 736 763 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Хулия Риера (Аргентина, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:3, 6:4