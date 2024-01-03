Александрова уступила Риере во втором круге турнира в Брисбене
Российская теннисистка Екатерина Александрова в двух сетах проиграла Хулии Риере во втором круге турнира в Брисбене — 3:6, 4:6.
Россиянка ни разу не подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и реализовала 1 брейк-пойнт из 9. На счету Риеры 4 эйса, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Следующей соперницей Риеры станет чешка Линда Носкова.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Хулия Риера (Аргентина, Q) — Екатерина Александрова (Россия, 7) — 6:3, 6:4
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