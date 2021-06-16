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Касаткина прокомментировала первую победу на траве в сезоне

20:20
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Российская теннисистка Дарья Касаткина прокомментировала победу над Полоной Херцог (4:6, 6:3, 6:3) в первом круге травяного турнира WTA в Бирмингеме.

«Черный и зеленый тоже неплохое сочетание», — написала Касаткина в Instagram.

Публикацию прокомментировал футбольный клуб «Краснодар»: «Идеально дополняют друг друга, это правда». Основными цветами команды являются черный и зеленый.

В следующем туре Касаткина сыграет против Марты Костюк из Украины.

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