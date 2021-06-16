Соболенко проиграла Кис во втором раунде турнира в Берлине
20:22
Американская теннисистка Мэдисон Кис победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 1:6, 7:5) в матче второго раунда турнира WTA в Берлине (Германия).
Матч продолжался два часа. В следующем раунде Кис сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой.
Берлин (Германия)
Турнир WTA bett1open
Призовой фонд 565 530 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Второй круг
Мэдисон Кис (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 1:6, 7:5
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