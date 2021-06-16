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Соболенко проиграла Кис во втором раунде турнира в Берлине

20:22
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Американская теннисистка Мэдисон Кис победила белоруску Арину Соболенко (6:4, 1:6, 7:5) в матче второго раунда турнира WTA в Берлине (Германия).

Матч продолжался два часа. В следующем раунде Кис сыграет с победительницей матча между россиянкой Людмилой Самсоновой и Вероникой Кудерметовой.

Берлин (Германия)

Турнир WTA bett1open

Призовой фонд 565 530 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Мэдисон Кис (США) — Арина Соболенко (Белоруссия, 1) — 6:4, 1:6, 7:5

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